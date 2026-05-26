Gümüşhane’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile Gümüşhane bayram namazı saati 2026…

Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:41

Yarın sabah milyonlarca Müslüman, bayram namazını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Namazın ardından ise kurban ibadeti yerine getirilmeye başlanacak. Bu noktada, 2026 Gümüşhane bayram namazı saati de kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Diyanet 81 ilin bayram namazı saatlerini paylaştı. Buna göre Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da belli oldu. İşte Gümüşhane bayram namazı saati…

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Gümüşhane'de Kurban Bayramı namazı 05:31 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek tekbir alınır. Sübhaneke okunduktan sonra imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa zait tekbir alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde bağlanır). İmam Fatiha ve sureyi okur, rükû ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sureyi okur. Ardından rükûya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirle birlikte rükûya varılır, secde yapılır ve oturarak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunup selam verilir. Ardından bayram hutbesi dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesinde yer alan bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Resmi tatil planlamasını yapacak olan vatandaşlar için 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

