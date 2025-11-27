Gümüşhane’de boşanmak isteyen kadın dehşeti yaşadı: Esnaf canını zor kurtardı!

Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.'ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı.