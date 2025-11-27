Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de boşanmak isteyen kadın dehşeti yaşadı: Esnaf canını zor kurtardı!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:28 Son Güncelleme: 27.11.2025 09:44

Gümüşhane’de boşanma aşamasındaki şahsın eşine bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. 2 çocuk annesi kadın tedavisi için Trabzon'a sevk edildi.

İHA Yaşam
Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.'ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.K.'nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şahsın, N.K.'nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

2 ÇOCUK ANNESİ HASTANEDE

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon'a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

