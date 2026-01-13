Gümüşhane’de bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Gümüşhane kar tatili için Valilik açıklaması geldi!

Kar yağışının hızlandığı Gümüşhane'de yarın hava sıcaklığının -12 dereceye ineceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde termometrelerin daha düşük sıcaklıkları göstereceği kentte Valilik kararları yakından takip ediliyor. Bu noktada Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi, 13 Ocak Salı günü kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. İşte detaylar.