Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane'de bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Gümüşhane kar tatili için Valilik açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:08 Son Güncelleme: 13.01.2026 09:09

Gümüşhane'de bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Gümüşhane kar tatili için Valilik açıklaması geldi!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane’deki okullarda kar tatili ilan edildi. 13 Ocak Salı günü için de bir karar olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi?

Gümüşhane’de bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Gümüşhane kar tatili için Valilik açıklaması geldi!
  • ABONE OL

Kar yağışının hızlandığı Gümüşhane'de yarın hava sıcaklığının -12 dereceye ineceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde termometrelerin daha düşük sıcaklıkları göstereceği kentte Valilik kararları yakından takip ediliyor. Bu noktada Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi, 13 Ocak Salı günü kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. İşte detaylar.

Yarın Gümüşhane'de Okullar Tatil!

Gümüşhane Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler doğrultusunda 13 Ocak 2026 Salı günü Gümüşhane il merkezi ve tüm ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

12 Ocak Tatil İlan Edilmişti

Valilik bugün için il genelinde 1 günlük kar tatili kararı alındığını ilan etmişti. Bu kararın yarına uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane'de bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Gümüşhane kar tatili için Valilik açıklaması geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz