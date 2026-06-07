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Giriş Tarihi: 7.06.2026 13:24

Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldürmüştü: O cani koca tutuklandı!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde aralarında çıkan tartışmada, 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i (26) başına odunla vurarak katleden Halis Pekin (27) tutuklandı. Olayın ardından kamyonetini bırakıp kaçan ve saklandığı depoda yakalanan cinayet zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Gümüşhane’de eşini odunla döverek öldürmüştü: O cani koca tutuklandı!
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Olay, 2 Haziran'da Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Arzu Pekin

EŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI DEPODA YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, firari şüpheliyi dün sabah saatlerinde Torul'da saklandığı bir depoda yakaladı.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek Torul Adliyesi'ne sevk edildi. Pekin, nöbetçi hakimlikçe 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GÜMÜŞHANE

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Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldürmüştü: O cani koca tutuklandı!
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