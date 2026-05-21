Gümüşhane’de feci zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada 61 JA 260 plakalı aracın sürücüsü 30 yaşındaki G.G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 44 yaşındaki F.B., 19 FB 209 plakalı araçta bulunan 20 yaşındaki S.A. ve 20 yaşındaki Z.B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

