Gümüşhane’de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 61 plakalı araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.