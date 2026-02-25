Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
Gümüşhane'de iftara dakikalar kala iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan Ali K. ağır yaralandı. Aynı araç sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Emine Ç. ve otomobilin sürücüsü Hacıbey G. ise hafif yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 61 plakalı araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

