Gümüşhane’de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde İkisu-Şiran kara yolu Arılı köyü Avsallı mevkiinde gerçekleşen yağışın ardından trafik kazası meydana geldi.

Mustafa A. kontrolündeki 38 ALZ 411 plakalı kamyon, karşı yönden gelen ve Şiran istikametine ilerleyen Samet O. (25) yönetimindeki 61 K 3494 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, İtfaiye, Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. 38 plakalı kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, 61 plakalı kamyonun sürücüsü Samet O. araçta sıkıştı.

Yoldan geçen vatandaşların ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Samet O., olay yerindeki ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İkisu-Şiran kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.