Gümüşhane’de kahreden son! Beline silahını takmak isterken canından oldu

Giriş Tarihi: 17.05.2026 16:30

Gümüşhane’de meydana gelen olayda 69 yaşındaki Vural Öz’ün acı sonu sevenlerini kahretti. Esnaflık yapan adam işe giderken ruhsatlı silahını beline takmak istedi. Aniden ateş alan silahtan çıkan kurşun karnına isabet ederken ağır yaralanan Vural Öz hayatını olay yerinde kaybetti. İşte detaylar…

Olay, sabah saatlerinde Karaer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'de esnaflık yapan 69 yaşındaki Vural Öz, iş yerini açmak için evinden çıktığı sırada ruhsatlı silahını beline takmak istedi.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Bu sırada silahın bir anda ateş alması sonucu karnından vurulan Öz, apartman içerisinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yerde hareketsiz halde yatan Öz'ü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sağlık ekipleri Vural Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Öz'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GÜMÜŞHANE

