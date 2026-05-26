Gümüşhane'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 02:21

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AA
Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisinde, Gürkan Ç'nin (33) kullandığı 28 ADZ 640 plakalı otomobil ile Hasan G. (26) yönetimindeki 61 ABM 978 plakalı kamyon çarpıştı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Gürkan Ç. ile araçta bulunan Nurullah Ç. (20) ve Mülayim T. (20) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü ve Nurullah Ç'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA