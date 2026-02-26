Gümüşhane’de kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Meteorolojik tahminlere göre, Gümüşhane ili genelinde 26 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan kar yağışının aralıklarla ve zaman zaman yoğun olarak devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah erken saatlerde buzlanmaya neden olacağı öngörülmektedir.

Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 26 Şubat 2026 Perşembe günü eğitim/öğretim faaliyetlerine (1) bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel ( sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 26 Şubat 2026 Perşembe günü idari izinli sayılacaklardır.