Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane'de kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:27

Gümüşhane'de kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Gümüşhane Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada; olumsuz hava koşulları sebebiyle kreşlerden liselere kadar tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirilirken, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Gümüşhane’de kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
  • ABONE OL

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Meteorolojik tahminlere göre, Gümüşhane ili genelinde 26 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan kar yağışının aralıklarla ve zaman zaman yoğun olarak devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah erken saatlerde buzlanmaya neden olacağı öngörülmektedir.
Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 26 Şubat 2026 Perşembe günü eğitim/öğretim faaliyetlerine (1) bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel ( sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 26 Şubat 2026 Perşembe günü idari izinli sayılacaklardır.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane'de kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz