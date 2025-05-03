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Giriş Tarihi: 3.5.2025 11:17 Son Güncelleme: 3.5.2025 11:27

Gümüşhane’de mezarlığa inen ayı cenazeyi mezarından çıkardı

Gün geçtikçe ayı popülasyonu artmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Gümüşhane'de yaşandı. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayı, merkezde bulunan mezarlığa indi. Ayı daha kısa süre önce ölen kişiyi mezardan çıkardı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Gümüşhane’de mezarlığa inen ayı cenazeyi mezarından çıkardı

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayı şehir merkezine kadar indi, ortaya tüyler ürpertici bir manzara çıktı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında 53 gün önce defnedilen bir vatandaşın mezarı, ayılar tarafından kazılarak tahrip edildi. Yakınlarını ziyaret için mezarlığa gelen aile bireyleri, mezarın açılmış olduğunu ve cenazenin dışarı çıkarıldığını görünce durumun emniyet Güçlerine bildirilmesinin ardından. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlık alanını güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ayı tarafından mezarından çıkarıldığı ve tahrip olduğu belirlenen cenaze savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından tekrar defnedilecek.

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Gümüşhane’de mezarlığa inen ayı cenazeyi mezarından çıkardı
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