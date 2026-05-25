Giriş Tarihi: 25.05.2026 14:58

Gümüşhane'de şüpheli ölüm: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu!

Gümüşhane Çamlıca Mahallesi'nde 3 katlı müstakil evde kız kardeşiyle beraber oturan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

IHA Yaşam
Olay, Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olan ve kız kardeşiyle birlikte evin orta katında yaşayan 19 yaşındaki Rabia Yıldız'ı sabah saatlerinde uyandırmak isteyen kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz halde buldu.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olayın ardından eve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, anne Yıldız'ın feryatları yürek dağladı. Öte yandan genç kızın ölüm nedeni ile ilgili yapılacak otopsi sonrası durumunun netlik kazanması bekleniyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
