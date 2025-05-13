Gümüşhane’nin Kelkit İlçesinde feci trafik kazası: 1 ölü, 2’si çocuk 4 yaralı

Bugün sabah saat 09.30 sularında yaşanan kazada Ankara plakalı araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. Geçtiğimiz aylarda heyelan eden bölgeye yaklaşık 200 metre mesafede meydana gelen kazada, Kelkit Erzincan istikametinde seyir eden bir araç istinat duvarı üzerinden dereye uçarken, kaza anında araç içerisinde bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi yaralandı. 13 yaşındaki bir çocuk ise hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Kelkit Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. 13 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, kazada ağır yaralanan anne ve babanın tedavileri Kelkit İlçe Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Kazada yaralanan 3 yaşında ki B.C isimli çocuk ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Aracın uçtuğu yerden çıkartma işlemleri hala devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.