Son dakika: Fenerbahçe tribün lideri Gümüştekin'e saldırı kamerada! Görüntüler ortaya çıktı

"Ay Grubu" adlı suç örgütünün üyeleri tarafından 1'i uzun namlulu iki silahla düzenlenen saldırıda İbrahim Gümüştekin beş kurşunla yaralanmıştı. Gece saat 04.15'te otele girerken düzenlenen saldırıda ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede ameliyatı iyi geçen ve hayati tehlikeyi atlatan İbrahim Gümüştekin'in tedavisi devam ediyor.

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde 30 boş kovan bulunmuş, saldırıya karışan 2'si tetikçi, 1'i gözcü toplamda 10 kişi İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen çifte operasyonla yakalanmıştı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Gümüştekin'e İstanbul Üsküdar'da düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüsü ortaya çıktı.