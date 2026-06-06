Gün geçtikçe büyüdü! Doktorlar bile gözlerine inanamadı: Karnından tam 40 kilo çıktı!

GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜDÜ

O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle aldırış edilmeyen kitle her geçen gün büyümeye devam etti. Karnında oluşan dev kitle nedeniyle hareket edemeyen ve yatakta bile yatamayan talihsiz kadının yaşadığı zorluklar 2 hafta önce haberlere konu olması ile durumdan bilgi sahibi olan Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Leyla Demirkafa hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde önce yaraları iyileştirilip enfeksiyonu giderilen talihsiz kadın daha sonra Dr. Çağrı Coşkun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.