Haberler Yaşam Haberleri GÜNCEL SPOTIFY ÜYELİK ÜCRETLERİ 2025: Spotify'a zammı geldi, öğrenci, bireysel, duo, aile paketi ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 08:57

2025 Spotify abonelik ücretleri zam haberi ardından gündemdeki yerini aldı. Yeni yıl öncesi güncelleme yapan dünyaca ünlü müzik platformunda Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci planlarının yeni ücretleri merak konusu oldu. “Spotify üyelik ücretleri ne kadar, zam geldi mi, güncel fiyatlar nelerdir?” gibi sorulara yanıt arayan kullanıcılar araştırmalara hız kazandırdı.

Dijital müzik dünyasında en çok tercih edilen platformlardan biri olan uygulama abonelik ücretlerini güncellemiş durumda. Kullanıcılar, "Spotify zam yaptı mı?", "Yeni Spotify ücretleri ne kadar?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte güncellenen rakamlara dair merak edilenler:

SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'ın abonelik ücretlerine zam geldi. Platformun resmi internet sitesinde yer alan Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci planları için rakam güncellendi. İşte, yeni ücretler:

SPOTİFY ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Spotify'ın resmi web sayfasında güncel abonelik ücretleri şu şekilde yer alıyor:

Bireysel Premium: ₺99 / ay

Premium Öğrenci: ₺55 / ay

Premium Duo: ₺135 / ay

Premium Aile: ₺165

Tüm premium planlarında kullanıcılara;

Reklamsız müzik dinleme

İndir ve çevrimdışı dinleme

Şarkıları istediğin sırada çalma

Yüksek ses kalitesi

Arkadaşlarınla aynı anda dinleme

Dinleme sıranı düzenleme özellikleri sunuluyor.

Platformun yeni üyelerine sunduğu İlk 1 ay boyunca ücretsiz uygulaması ardından 99 TL'lik yeni Spotify üyelik ücreti üzerinden ücretlendirme başlıyor.

