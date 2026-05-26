Gündüz vakti ev soyan kadınlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs günü Kadıköy'de bir evden çelik kasa içerisindeki 6 bin 100 dolar, 1.440 sterlin ve çok sayıda ziynet eşyasının çalındığı, olaydaki zararın yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edildi. 19 Mayıs günü Ataşehir'de meydana gelen bir başka hırsızlık olayında ise ikametten yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi. 21 Mayıs tarihinde Maltepe'de yaşanan olayda da bir pırlanta yüzük, çeyrek altın ve saatinin çalındığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin hırsızlıklar sırasında görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ve 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığı belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin binalara hırsızlık için girdikleri, daha sonra hızla uzaklaştıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalarda 6 kadın şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.'nin (22) 125, S.P.'nin (17) 2, E.K.'nin (26) 40, E.J.'nin (27) 8, A.K.'nin (26) 26, S.Y.'nin (24) ise 67 suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.