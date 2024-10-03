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Giriş Tarihi: 3.10.2024 13:43 Son Güncelleme: 3.10.2024 14:14

Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türk basınının önde gelen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu Teşvikiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

20 Temmuz'da bir restoranda dengesini kaybedip düşerek başını yere çarpan Güneri Cıvaoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Güneri Cıvaoğlu 1 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güneri Cıvaoğlu için düzenlenen cenaze namazı öncesinde eşi Canan Cıvaoğlu taziyeleri kabul etti.

Cıvaoğlu, Teşvikiye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Cenazeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Çekya Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Gülben Ergen iş ve sanat önde gelen isimler katıldı.

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Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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