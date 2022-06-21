Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir? Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Geçer?

Sıcak havalarda bedenin fazlaca güneşe ve sıcağa maruz kalması durumunda veya sıcakta yorgun düşecek kadar aktivitede bulunmanın soncunda vuku bulan rahatsızlığa güneş çarpması denir. Ülkemizde de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte güneş çarpması hakkında bazı detaylar merak edilmektedir. Güneş çarpması belirtileri nelerdir? Bebeklerde ve çocuklarda güneş çarpması belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Güneş çarpması yaşayan kişilerde pek çok belirti baş gösterir, bu belirtiler bazı kişilerde değişkenlik gösterebilir lakin güneş çarpması sonucunda sıklıkla görülen etkiler şöyledir;

İştahsızlık ve hasta hissetme

Baş ağrısı

Sersemlik ve baş dönmesi

Titreme

Ateş

Yoğun terleme

Nabız ve soluk almada hızlanma

Ellerde kollarda güçsüzlük

Mide krampları ve mide bulantısı

Sıcakta fazla geçiren akabindeki saatlerde bahsi geçen belirtileri yaşayan bireylerin, güneş çarpması geçirme olasılıkla oldukça yüksektir. Bu durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Bebeklerde Ve Çocuklarda Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Güneş çarpmasından en çok etkilenen kesim bebekler ve çocuklardır. Güneş çarpması durumunda bebeklerde ve çocuklarda görülen belirtiler şöyledir;

38 derecenin üzerinde ateş

Mide bulantısı ve kusma

Halsizlik ve huysuzluk

Uykuya dalmada güçlük ya da tam tersi aşırı uyku hali

Çok susamak

İştahsızlık

Bebeklerin ve çocukların bağışıklık sistemleri henüz kendileri gibi tam erişkinliğe erişmediği için, güneş çarpması durumunda belirtileri oldukça yoğun yaşayabilirler. Bu durum sadece güneş çarpması için değil birçok rahatsızlık için geçerli bir durumdur. Çocuğunuzda güneş çarpması belirtileri ortaya çıktığı zaman, en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmak en sağlıklı yoldur.

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?

Güneş çarpması etkilerinin en aza inmesi ve tedavi süreci hızlanması için bir takım yöntemler vardır. Bu yöntemler ciddi güneş çarpması vakalarından çok, orta seyirdeki güneş çarpmalarının etkilerine iyi gelmektedir.