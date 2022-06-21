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Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:55 Son Güncelleme: 21.6.2022 14:55

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir? Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Geçer?

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir? Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Geçer?

Güneş çarpması, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda güneş altında fazla kalmanın sonucunda ortaya çıkan bir vakadır. Özellikle çocuk ve bebeklerin daha yok başına gelen güneş çarpması yetişkinleri de etkileyen bir durumdur. En çok yaz mevsiminden karşı karşıya kalınan güneş çarpması belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Başa güneş geçmesine ne iyi gelir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Sıcak havalarda bedenin fazlaca güneşe ve sıcağa maruz kalması durumunda veya sıcakta yorgun düşecek kadar aktivitede bulunmanın soncunda vuku bulan rahatsızlığa güneş çarpması denir. Ülkemizde de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte güneş çarpması hakkında bazı detaylar merak edilmektedir. Güneş çarpması belirtileri nelerdir? Bebeklerde ve çocuklarda güneş çarpması belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Güneş çarpması yaşayan kişilerde pek çok belirti baş gösterir, bu belirtiler bazı kişilerde değişkenlik gösterebilir lakin güneş çarpması sonucunda sıklıkla görülen etkiler şöyledir;

  • İştahsızlık ve hasta hissetme
  • Baş ağrısı
  • Sersemlik ve baş dönmesi
  • Titreme
  • Ateş
  • Yoğun terleme
  • Nabız ve soluk almada hızlanma
  • Ellerde kollarda güçsüzlük
  • Mide krampları ve mide bulantısı

Sıcakta fazla geçiren akabindeki saatlerde bahsi geçen belirtileri yaşayan bireylerin, güneş çarpması geçirme olasılıkla oldukça yüksektir. Bu durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Bebeklerde Ve Çocuklarda Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Güneş çarpmasından en çok etkilenen kesim bebekler ve çocuklardır. Güneş çarpması durumunda bebeklerde ve çocuklarda görülen belirtiler şöyledir;

  • 38 derecenin üzerinde ateş
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Halsizlik ve huysuzluk
  • Uykuya dalmada güçlük ya da tam tersi aşırı uyku hali
  • Çok susamak
  • İştahsızlık

Bebeklerin ve çocukların bağışıklık sistemleri henüz kendileri gibi tam erişkinliğe erişmediği için, güneş çarpması durumunda belirtileri oldukça yoğun yaşayabilirler. Bu durum sadece güneş çarpması için değil birçok rahatsızlık için geçerli bir durumdur. Çocuğunuzda güneş çarpması belirtileri ortaya çıktığı zaman, en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmak en sağlıklı yoldur.

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?

Güneş çarpması etkilerinin en aza inmesi ve tedavi süreci hızlanması için bir takım yöntemler vardır. Bu yöntemler ciddi güneş çarpması vakalarından çok, orta seyirdeki güneş çarpmalarının etkilerine iyi gelmektedir.

  • Hastanın serin bir yerde istirahat etmesi
  • Bol sıvı tüketimi
  • Soğukla ılık arasında duş alma
  • Bol ve pamuklu giyecekler giyme
  • Ayakları kalp hizasından biraz daha yükseğe uzatma
  • Koltuk altı ve boyun bölgesine soğuk kompres uygulama
  • Dehidrasyonu (sıvı kaybını) arttıracak kahve, çay, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durma
  • Çok tuzlu ve şekerli gıdaların tüketimini en aza indirme

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Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir? Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Geçer?
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