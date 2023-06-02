Güneş Gözlüğü Nasıl Seçilir? Yüz Tipine Uygun Güneş Gözlüğü Seçimi Nasıl Yapılır?

Güneş gözlüğü nasıl seçilir sorusunu araştırırken uzman kişilerden de destek alabilirsiniz. Her şeyden önce gözlüğün yüz yapınıza uygun olması gerekir. Yüz tipine göre güneş gözlüğü nasıl seçilir incelemesi bu kapsamda çok önemlidir. Uygun şekilde tercih edilen güneş gözlüklerini uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Güneş Gözlüğü Nasıl Seçilir?

güneş gözlükleri, koruyucu özelliğinin yanı sıra şık bir görünüm sağlayan aksesuarların başında gelir. Söz konusu ürünler her şeyden önce kullanıcının yüz tipine uygun olmalıdır. Yüz tipinizi bilmeniz, beraberinde doğru gözlük seçimini de getirecektir. Aksi durumda, satın aldığınız gözlük şık durmayacaktır.

Oval, elmacık kemikleri orantılı olan bir yüz yapısına sahipseniz her model gözlük yüzünüze uyum sağlayacaktır. Geniş bir alın yapısına ve dar bir çeneye sahipseniz de çerçevesiz güneş gözlüklerine yönlenmeniz daha uygun olacaktır. Yuvarlak yüz hattına sahip olan kişiler ise köşeli, kedigözü, kare ya da dikdörtgen modele sahip güneş gözlüklerini tercih edebilirler. Üçgen yapıdaki yüzler için ise çekik, köşeli ve pilot güneş gözlükler daha uygundur.

Güneş Gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

Güneş gözlüğü seçiminde kalite çok önemlidir. Ucuz güneş gözlükleri koruyucu olmadığı gibi şık bir görünüm sergilemenize de engel olur. Satın aldığınız gözlük, güneşin zararlı ışınlarına karşı % 100 koruma sağlamalıdır. Aynalı tipte güneş gözlüklerini de tercih edebilirsiniz. Söz konusu ürünler karlı alanlar için tercih edilen ürünler arasındadır.

Güneş gözlüğü seçiminde çerçeve de çok önemlidir. Çerçeve seçiminde de yüz hatlarınız çok önemlidir. Çerçevesi kalın olan ürünler daha çok büyük yüze sahip olanlar için uygundur. Küçük bir yüze sahipseniz mümkün olduğu kadar ince çerçeveli ürünlere yoğunlaşmanız uygun olacaktır.