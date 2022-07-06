Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILIR, NASIL DİLEK DİLMELİ?

Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder ve bugün, astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.

Kavuşum anında yoğunlaşıp güzel dileklerde bulunabilir, inancınıza göre dua edebilir veya meditasyon yapabilirsiniz.

Kavuşum zamanı gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman olarak bilinir.

Tütsü yakmak, mavi giymek, meditasyon yapmak ve gözlerinizi kapatıp büyük hayaller kurmak da tam 6 Temmuz'da yapılabilecek arınma ritüellerindendir. Negatif kişilerden arının. Dileklerinizin kabulüyle birlikte 1 yıllık kaderinizin yazılacağına inanılan bu günde, en güzelini kendiniz ve tüm insanlık için isteyin.