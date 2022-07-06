Haberler Yaşam Haberleri Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:56

Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?

Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?

Gök olaylarına yakından ilgisi olanlar Güneş kavuşması günün trend aramaları arasında yer alıyor. Sirius Güneş kavuşumu yılda bir defa gerçekleşiyor. Gökyüzünün en parlak anına canlı şahitlik etmek isteyenler Güneş kavuşması ne zaman, saat kaçta, Sirius Güneş kavuşumunda ne yapılır, nasıl dilek dilmeli, burçlara etkisi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Güneş ile Sirius kavuşumu, bir burçtan çok tüm burçları etkileyebilecek bir gökyüzü açısıdır. Peki Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?

Güneş kavuşması ne zaman başlıyor ve bitiyor, etkileri nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kadersel olayların devreye girdiği büyük değişimlerin başlayacağı bu tarih, sabit yıldızın etkisiyle yeni bir dönüşümün öncüsü olacak. Peki Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi, Sirius Güneş kavuşumunda ne yapılır, nasıl dilek dilmeli? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 08.09'da kavuşum açısı gerçekleşecek ve 5-6-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında etkileri sürecek.

GÜNEŞ KAVUŞUMU ETKİLERİ

Astrologlar, Güneş - Sirius kavuşumunun yılın en şanslı günü olabileceğini belirtiyor. Bu günü duayla taçlandırmalısınız.

6 Temmuz günü, dilekler dileyebilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. En azından kendinizle beş dakika bile olsa kalmaya özen gösterin.

Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk için dua edin. Bir sonraki yıldan beklentileriniz için el açın ve isteyin.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILIR, NASIL DİLEK DİLMELİ?

Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder ve bugün, astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.

Kavuşum anında yoğunlaşıp güzel dileklerde bulunabilir, inancınıza göre dua edebilir veya meditasyon yapabilirsiniz.

Kavuşum zamanı gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman olarak bilinir.

Tütsü yakmak, mavi giymek, meditasyon yapmak ve gözlerinizi kapatıp büyük hayaller kurmak da tam 6 Temmuz'da yapılabilecek arınma ritüellerindendir. Negatif kişilerden arının. Dileklerinizin kabulüyle birlikte 1 yıllık kaderinizin yazılacağına inanılan bu günde, en güzelini kendiniz ve tüm insanlık için isteyin.

Hilal Olsun Türkiye
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Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?
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