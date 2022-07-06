Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?

Güneş kavuşması ne zaman başlıyor ve bitiyor, etkileri nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kadersel olayların devreye girdiği büyük değişimlerin başlayacağı bu tarih, sabit yıldızın etkisiyle yeni bir dönüşümün öncüsü olacak. Peki Güneş kavuşması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi, Sirius Güneş kavuşumunda ne yapılır, nasıl dilek dilmeli? 2022 Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir?
6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 08.09'da kavuşum açısı gerçekleşecek ve 5-6-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında etkileri sürecek.
Astrologlar, Güneş - Sirius kavuşumunun yılın en şanslı günü olabileceğini belirtiyor. Bu günü duayla taçlandırmalısınız.
6 Temmuz günü, dilekler dileyebilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. En azından kendinizle beş dakika bile olsa kalmaya özen gösterin.
Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk için dua edin. Bir sonraki yıldan beklentileriniz için el açın ve isteyin.
Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder ve bugün, astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.
Kavuşum anında yoğunlaşıp güzel dileklerde bulunabilir, inancınıza göre dua edebilir veya meditasyon yapabilirsiniz.
Kavuşum zamanı gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman olarak bilinir.
Tütsü yakmak, mavi giymek, meditasyon yapmak ve gözlerinizi kapatıp büyük hayaller kurmak da tam 6 Temmuz'da yapılabilecek arınma ritüellerindendir. Negatif kişilerden arının. Dileklerinizin kabulüyle birlikte 1 yıllık kaderinizin yazılacağına inanılan bu günde, en güzelini kendiniz ve tüm insanlık için isteyin.