Haberler Yaşam Haberleri Güneş Kremi Açıldıktan Sonra Ne Kadar Kullanılır? 1 Yılı Geçmiş Güneş Kremi Kullanılır Mı?
Giriş Tarihi: 16.4.2024 15:15 Son Güncelleme: 16.4.2024 15:15

Güneş Kremi Açıldıktan Sonra Ne Kadar Kullanılır? 1 Yılı Geçmiş Güneş Kremi Kullanılır Mı?

Güneş ışığının yaydığı UVA ve UVB ışınlarının, cilt üzerinde olumsuz etkileri bulunur. Bu nedenle güneş kreminin sürülmesi, zararlı ışınlara karşı cilt üzerinde koruyucu bir katman oluşturur. Özellikle uzun süre güneş altında vakit geçirileceği zaman sürülen güneş kremi, lekelenme ve kızarıklıkların önüne geçer. Güneş kremi yaz kış kullanılması gereken bir üründür. Bu nedenle güneş kremi açıldıktan sonra ne kadar kullanılır ya da 1 yılı geçmiş güneş kremi kullanılır mı gibi soruların gündeme gelmesi muhtemeldir.

Güneş Kremi Açıldıktan Sonra Ne Kadar Kullanılır? 1 Yılı Geçmiş Güneş Kremi Kullanılır Mı?

Güneş kremlerinin, güneşe çıkılmadan önce sürülmesi gerekir. Özellikle yarım saat önce sürülen kremler daha etkilidir. Üstelik güneş kreminin üç saatte bir tazelenmesi gerekir. Sık sık kullanılsa da kışın güneş kremi sürmek unutulabiliyor. Bu durumda 1 yılı geçmiş güneş kremi kullanılır mı, zararı var mı ya da güneş kremi açıldıktan sonra ne kadar kullanılır gibi soruların yanıtları önem kazanır.

Güneş Kremi Açıldıktan Sonra Ne Kadar Kullanılır?

Güneş kremlerinin raf ömrü 3 yıl olarak bilinir. Yine de bu süre, güneş kreminin kullanımına göre değişiklik gösterir. Paketi açılmamış olan güneş kremleri uzun süre dayanabilir. Ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihleri de yazar.

Paketi açılmış güneş kremlerinde ise bozulma süresi biraz daha kısalır. Böylesi durumlarda kullanım süresinin 9 ila 12 ay kısaltılması önerilir. Açılmış olan çoğu güneş kremini, ilk 12 ayın ardından bozulmaya başlar.

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Güneş Kremi Açıldıktan Sonra Ne Kadar Kullanılır? 1 Yılı Geçmiş Güneş Kremi Kullanılır Mı?
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