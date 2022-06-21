Haberler Yaşam Haberleri Güneş Lekesi Nasıl Geçer? Yüzdeki, Sırttaki Ve Kollardaki Güneş Lekelerine Ne İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:57 Son Güncelleme: 21.6.2022 14:58

Güneş Lekesi Nasıl Geçer? Yüzdeki, Sırttaki Ve Kollardaki Güneş Lekelerine Ne İyi Gelir?

Güneş Lekesi Nasıl Geçer? Yüzdeki, Sırttaki Ve Kollardaki Güneş Lekelerine Ne İyi Gelir?

İlkbahar ve yaz aylarında yükselen sıcaklık ve artan güneş ışınları, hassas tenlerde güneş lekelerine yol açabilmektedir. Güneş altında uzun süre ve korumasız vakit geçirmek özellikle yüz bölgesinde lekeler oluşturmaktadır. Tıpta ‘melasma’ olarak geçen bu durum, uzun süre güneş altında kalmanın yanı sıra kullanılan bazı ilaçların yan etkileri yüzünden de olabiliyor. Peki, güneş lekeleri nasıl geçer? Yüzdeki güneş lekelerine ne iyi gelir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Güneş lekeleri sıklıkla yüz bölgesindeki yanak, alın ve dudak çevresinde görülürken, vücutta ise kollar ve sırt bölgesinde görülürler. Çile benzeyen kahverengi oluşumlu bu lekeler, kişileri dış görünüş kaygısına itmektedir. Özellikle yaz mevsiminde ortaya çıkan bu sorun, bilhassa tatilcilerin üzerine düştüğü konulardan birisidir. Güneş lekeleri nasıl geçer? Sırttaki ve yüzdeki güneş lekelerine ne iyi gelir? İşte ayrıntılı yanıtlar...

Yüzdeki, Sırttaki Ve Kollardaki Güneş Lekeleri Nasıl Geçer?

Güneş lekeleri, cildin güneşten gelen zararlı ışınlarına diğer ismiyle ultraviyole ışınlarına uzun süreli ve korumasız şekilde maruz kalması sonucunda derideki renk pigmentlerinden sorumlu melonasit hücrelerinin artmasıyla oluşurlar. Bu lekelerin yoğunluğu ve renkleri kış aylarında azalabilir lakin tamamen geçmemiş olan güneş lekeleri, her güneşe maruz kaldığı durumda daha da koyulaşacak ve sabit hale gelecektir.

Güneş lekelerinden korunmanın en mühim yolu, özellikle yaz aylarında yüksek faktörlü güneş koruyucu losyon ve kremler kullanmaktır. Oluşmuş güneş lekelerini geçirmek için ise bir takım yöntemler vardır, bu yöntemler yüzde yüz garantisi olmamakla birlikte deneyen çoğu kişide fayda göstermiş yöntemlerdir. Bahsi geçen yüzdeki ve sırttaki güneş lekelerini geçirmeye yardımcı olan yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Leke açıcı krem tedavisi ( mutlaka uzman dermatoloji hekimi yönlendirmesi ile olmalıdır.)
  • Kimyasal peeling ( yine uzmanlar tarafından tavsiye edildiği vakit, yine uzmanlar tarafından yapılması kaidesi ile tercih edilmelidir.)
  • Kimyasal soyucular ( çok koyu lekeler için uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.)

Yukarıdaki güneş lekelerini geçirme yöntemleri çok koyu ve yıllardır sabit vaziyetteki güneş lekeleri için geçerlidir. Daha hafif seyirdeki ve yeni oluşmuş güneş lekeleri için evde doğal yollarla uygulanabilecek yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Limon Suyu

İçeriğinde bulunan doğal asit özleri sayesinde güneş lekelerinin açmak için bire bir yöntemlerden birisi limon suyudur. Lekelerin üzerine limon suyunu sürüp yaklaşık 15-20 dakika sonra yıkamak, düzenli uygulandığı vakit lekeleri açıcı etki göstermektedir.

  • Süt

Sütün içeriğindeki doğal laksit asitle cilt rengini ve lekelerin rengini açmak mümkündür. Hücrelerin de yenilenmesini sağlayan sütü lekeli bölgelere yedirdikten sonra 15 dakika beklettikten sonra yıkamak, güneş lekelerini geçirmek için etkili yöntemlerden biridir.

  • Yoğurt ve karbonat

Haftada bir kez, bir yemek kaşığı yoğurt ile bir miktar karbonatın karışımı ile hazırlanan maskeyi lekeleri bölgelere uygulamak zamanla güneş lekelerinin açılmasına yardımcı olacak yöntemlerden biridir.

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