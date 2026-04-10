Güneş öldürüldükten 2 yıl sonra boşanabildi

Kocaeli'nde polis, 8 Şubat 2024'te 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın 2017 yılında öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Yıldıztan'ın 2017 yılından itibaren resmi herhangi bir işlem kaydı olmadığını belirledi. Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti. Olayla ilgili aralarında eşi Nihat Yıldıztan ve aile bireylerinin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Sanıklar hakkında 'Töre saiki ile kasten öldürme'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cesedine ulaşılamayan Güneş Yıldıztan'ın öldürüldükten sonra yakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İŞKENCEYE UĞRAMIŞTI

İddianameye göre, Güneş Yıldıztan kaybolmadan kısa süre önce, 18 Aralık 2017'de polise başvurarak eşi Nihat Yıldıztan'dan şikayetçi oldu. Eşinin vücudunda sigara söndürdüğünü ve darp edildiğini belirterek kadın sığınma evine yerleşti. Yıldıztan, 25 Aralık 2017'de eşiyle barıştığını söyleyerek kurumdan ayrıldı. Kayıtlara göre Nihat Yıldıztan, 20 Aralık 2017'de 'zina' gerekçesiyle açtığı boşanma davasını sürdürdü ve Güneş'in, hayatta olmadığı 29 Eylül 2019 tarihinde resmi boşanma gerçekleşti. İddianamede, bir tanığın "Güneş bizim şerefimizi ayaklar altına aldı, namusumuzu kirletti, namusumuzu temizleyeceğiz" ifadeleri de yer aldı. İddianamede ölen kadının 4 çocuğuna DNA testi yapıldığı ve rapor sonucuna göre, evlilik birliği içinde doğan 4 çocuktan 3'ünün babasının Nihat Yıldıztan değil, kardeşi Saim Yıldıztan olduğu ortaya çıktı. 4. çocuğun babasının ise ne Nihat ne de Saim olduğu belirlendi. Davanın ilk duruşması 27 Mart'ta Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.