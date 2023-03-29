Güneş Paneli Ne İşe Yarar? Güneş Paneli Sistemi Faydaları Nelerdir, Nerelerde Kullanılır?

Güneş enerjisini kullanmak için güneş panelleri kurulur. Güneş Paneli ne işe yarar, dediğimizde çoğu alanda kullanıldığını öğreniriz. Güneş panelinin amacı nedir, sorusuna enerji tasarrufudur yanıtını veririz. Güneş enerjisi paneli neleri çalıştırır, sorusuna depolayacağı gücü kadar tüm aletleri çalıştırabilir yanıtını veririz. Güneş enerjisinin faydaları nelerdir, dediğimizde sera gaz etkisi olmadığını öğreniriz. Güneş paneli nerelerde kullanılır, dediğimiz de ise çoğu alanda kullanıldığını görürüz.

Güneş Paneli Ne İşe Yarar?

Güneş panelinin bir diğer adı da solar paneldir. Güneş panelleri, üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresi bulunduran bir enerji kaynağıdır. Güneş panelleri, dünyaya gelen güneş ışıklarını elektriğe çevirirler. Güneş ışınları aracılığı ile bir doğru akım oluşur. Güneş panelleri sayesinde enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda çevreye de katkı sağlar.

Güneş enerjisi santralleri inşa edilirken üç farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler, yoğunlaştırıcı güneş sistemleri, güneş enerjisi kuleleri ve çanak motor tipi güneş enerjisi sistemleridir. Doğrusal güneş sistemlerinde yoğunlaştırıcı güneş sistemi kullanılır. Yani, fresnel ayna ile güneş ışınları yoğunlaştırılarak elektik ya da ısı üretimi sağlanır. Güneş enerjisi kuleleri, güneş ışınlarını bir kulede toplayacak şekilde tasarlanır. Oldukça verimlidir. Fakat verimli olmasına rağmen kurulum maliyetinin yüksek olması nedeniyle sık tercih edilmez. Çanak motor tipi güneş enerjisi sistemleri genelde şebeke elektriğinin ulaştırılamadığı tarlalar, maden ocakları, radar istasyonları gibi bölgelerde kullanılır. Bu güneş enerjisi santrali çeşitlerinin de alt çeşitleri bulunur. Hangi tip santral kurulacağı bölgenin özelliklerine bakılarak ve maliyet hesaplamaları yapılarak karar verilir.

Güneş Paneli Sistemi Faydaları Nelerdir, Nerelerde Kullanılır?

Güneş paneli, üzerine gelen güneş ışığını emmeye yarayan solar hücrelerden oluşur. Bir güneş panelinin verimi, kullanıldığı hücrenin güneş ışığını elektriğe dönüştürme oranı ile belirlenir. Güneş panelinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Elektrik bağlantısının uzak olduğu kırsal alanlarda elektrik üretimi

Güneş paneli elektrik üretimini sağlarken sessiz çalışır.

Zehirli gaz salgılamaz.

Herhangi bir radyasyon yayılımı söz konusu değildir.

Güneş enerjisinin kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Binalarda elektrik ihtiyacını karşılamak için,

Cep telefonları ve bazı taşınabilir teknolojik aletlerin şarj edilmesi için,

Seralarda ısınma ve sıcak su elde etmek için,

Binalarda ısınma ve sıcak su elde etmek için,

Soğutma, kurutma, su damıtma işlemleri için,

Bahçe, yol ve sokak aydınlatmaları için,

Trafik işaret lambalarının enerjisini karşılamak için,

Güneş ocağı olarak bilinen yoğunlaştırıcı sistemler ile yemek pişirmek için,

Çocuklar için üretilen güneş enerjili oyuncak arabaların çalışma prensibi için,

Güneş enerji kuleleri ile yapay uydular için kullanım alanları oluşturulur.

Bu nedenle güneş panelleri maliyetli olsa da dünyamız için kullanılan enerji kaynaklarının en zararsızıdır.