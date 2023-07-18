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Giriş Tarihi: 18.7.2023 23:22 Son Güncelleme: 18.7.2023 23:22

Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Güneş Sistemi’ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?

D- Satürn'ün uydusu Titan (CEVAP)


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Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?
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