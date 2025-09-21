GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ: 21 Eylül Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Yapılan açıklamalara göre, bu tutulma esas olarak Okyanusya ve Antarktika kıtalarında izlenebilecek. Türkiye ve büyük Avrupa topraklarından ise tutulma maalesef gözlemlenemeyecek.