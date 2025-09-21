GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ: 21 Eylül Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Eylül ayında gökyüzü dikkat çekici bir olaya sahne olacak. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle parçalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmada Güneş tamamen kapanmayacak, yalnızca bir bölümü karanlıkta kalacak. Peki, G2025 EYlül üneş tutulması hangi tarihte ve saatte, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte Güneş Tutulması burçlara etkisi...
Başak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması 21 Eylül 2025'te yaşanacak. Türkiye saatiyle tutulmanın başlangıcı 22:53 olarak kaydedildi.
2025 Eylül ayında gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması, yalnızca gökyüzü meraklıları için değil, astroloji takipçileri için de büyük önem taşıyor. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in bir kısmını örterken, burçlar üzerinde çeşitli enerji ve değişim etkileri ortaya çıkabilir. İşte burçlara göre etkiler:
Koç: Kariyer ve sosyal hayat ön plana çıkıyor. Yeni fırsatlar ve iş birliği olanakları gündeme gelebilir.
Boğa: Maddi konular ve gelir akışında değişim görülebilir. Harcamalara dikkat edilmeli, yatırım fırsatları değerlendirilebilir.
İkizler: İletişim, eğitim ve seyahat konuları hareketleniyor. Yeni bilgiler ve bağlantılar hayatınıza yön verebilir.
Yengeç: Aile ve ev hayatı etkileniyor. Evde değişiklikler, taşınma ya da aile içi önemli gelişmeler gündeme gelebilir.
Aslan: Kendi kişisel projeleriniz ve hobileriniz ön planda olacak. Yaratıcılık ve kendinizi ifade etme gücü artıyor.
Başak: Finansal konular ve ortak gelirlerde hareketlilik yaşanabilir. Borçlar veya ortaklık anlaşmaları gündeme gelebilir.
Terazi: Kişisel ilişkiler ve ortaklıklar etkileniyor. Yeni tanışmalar veya ilişkilerde dönüşüm yaşanabilir.
Akrep: Sağlık ve günlük rutinlerde değişiklikler görülebilir. Kendinize ve yaşam düzeninize dikkat etmeniz gereken bir dönem.
Yay: Yaratıcı projeler ve hobiler ön plana çıkıyor. Kendi yeteneklerinizi geliştirmek için uygun bir dönem.
Oğlak: Kariyer ve sosyal statü ile ilgili fırsatlar gündemde. İş hayatında önemli gelişmeler olabilir.
Kova: Seyahat, eğitim ve sosyal bağlantılar hareketleniyor. Yeni ufuklar ve bilgi arayışı ön plana çıkabilir.
Balık: Ev, aile ve içsel dünyada dönüşüm etkileri hissediliyor. Duygusal kararlar ve aile ilişkileri öne çıkabilir.