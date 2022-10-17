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Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:27

Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?

Yılın ikinci tutulması olarak bilinen Güneş Tutulması burçlara etkisi ile merak ediliyor. Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulmanın saati 11:58 bekleniyor. 2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının etkileneceği burçlar belli oldu. 12 burç arasından belli bir burç grubu etkileniyor. Peki Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?

Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?

Güneş Tutulması burçlara etkisi nelerdir, hangi burç ne kadar etkilenecek merak ediliyor. İş, aşk, para konusunda en çok etkilenen burç belli oldu. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Peki, Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?

GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma için geri sayım başladı. Akrep burcunda güneş tutulması, sonlanan, duraklayan ve tükenen ilişkilerin, parasal krizlerin, güçlü ve yoğun duyguların simgesi olabilir.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek. 2022'nin son tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Parçalı Güneş tutulması saat 12:40 ile 15:05 arasında görülecek.

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Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?
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