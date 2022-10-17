Güneş Tutulması burçlara etkisi nelerdir, hangi burç ne kadar etkilenecek merak ediliyor. İş, aşk, para konusunda en çok etkilenen burç belli oldu. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Peki, Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?