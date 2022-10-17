Güneş Tutulması burçlara etkisi nelerdir, hangi burç ne kadar etkilenecek merak ediliyor. İş, aşk, para konusunda en çok etkilenen burç belli oldu. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Peki, Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?
Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma için geri sayım başladı. Akrep burcunda güneş tutulması, sonlanan, duraklayan ve tükenen ilişkilerin, parasal krizlerin, güçlü ve yoğun duyguların simgesi olabilir.
Parçalı Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek. 2022'nin son tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Parçalı Güneş tutulması saat 12:40 ile 15:05 arasında görülecek.