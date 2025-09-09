Haberler Yaşam Haberleri Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? 2025 Eylül Başak burcundaki Güneş Tutulması'nın burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 9.9.2025 15:15

2025 Eylül ayında gerçekleşecek Güneş tutulması gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki; Güneş tutulması ne zaman olacak, hangi saatte başlayacak ve Türkiye’den izlenebilecek mi? Tüm bu sorularla birlikte astroloji tutkunlarının da merak ettiği konular arasında tutulmanın burçlara etkisi yer alıyor. Başak burcunda tutulacak Güneş kısmi olarak tutulacak. İşte Güneş tutulmasıyla ilgili tüm detaylar...

Gökyüzünde nadir yaşanan astronomik olaylar arasında yer alan Güneş tutulmaları, hem bilimsel açıdan hem de astrolojik yorumlar açısından büyük ilgi görüyor. Özellikle 2025 Eylül Güneş tutulması burçlara etkisi ile gündemde. "Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?" sorularına yanıt arayan ilgililer için detaylı bilgiler şöyle:

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Güneş tutulmaları yılın belirli dönemlerinde, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana geliyor. 2025 yılında yaşanacak Güneş tutulması da gökyüzü meraklılarının yakından takip edeceği önemli bir doğa olayı olacak.

21 Eylül 2025'te, kısmi Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmanın en büyük anı 19:43:04 UTC (yaklaşık TSİ 22:43) olarak saptanıyor.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de Güneş tutulmasının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği.

Bu tutulma, özellikle Okyanusya ve Antarktika gibi bölgelerde görünecek; ancak Türkiye ve geniş Avrupa coğrafyasından görünmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Astrolojide Güneş tutulmaları, bireylerin hayatında yeni başlangıçların, önemli farkındalıkların ve değişimlerin habercisi olarak yorumlanıyor. 2025 Güneş tutulması da burçlar üzerinde güçlü etkiler bırakacak.

Koç ve Terazi burçları, ikili ilişkiler ve kariyer alanında yeni kararlarla karşılaşabilir.

Boğa ve Akrep burçları, finansal düzenlemeler ve yatırım planları üzerinde odaklanabilir.

İkizler ve Yay burçları, eğitim, seyahat ve kişisel gelişim alanlarında sürpriz gelişmeler yaşayabilir.

Yengeç, Oğlak, Aslan ve Kova burçları için ise aile ilişkileri, ev hayatı ve sorumluluk alanları öne çıkacak.
Tutulmanın etkileri yalnızca birkaç günle sınırlı kalmayıp, önümüzdeki ayların enerjisini de belirleyecek.

