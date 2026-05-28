Haberler Yaşam Haberleri Güneşli Bayram gününde İstanbullular Adalar'a akın etti
Giriş Tarihi: 28.05.2026 16:12

Kurban Bayramı tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesi'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskelede metrelerce kuyruk oluşurken, o yoğunluk kameralara yansıdı.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili ve sıcak hava birleşince vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bayramın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesi'ne akın etti. İskeleye gelen vatandaşlar Şehir Hatları vapurları önünde uzun kuyruklar oluştururken, turnikelerden geçen yolcular vapurları hınca hınç doldurdu.

Bayram tatili için İstanbul'a gezmeye gelenler havanın güzel geçmesi nedeniyle Adalara gitmek için iskeleye akın etti. Tatili İstanbul'da geçiren ve yoğunluğa değinen Şahin Ersal, "Bugün İstanbul'un havası her zamanki gibi, kendisi de çok güzel. Bayramın ikinci günü bu havayı değerlendirmek, gezmek ve dolaşmak için çıktık. İstanbul'u çok seviyorum. Şu an çok ciddi bir kalabalık var, insanlar bayağı dolaşmak için dışarı çıkmış. Herkes bu tatil gününü değerlendirmek istiyor. Herkese şimdiden iyi bayramlar" şeklinde konuştu.

