Güneş’te patlama mı oldu, ne zaman ve etkileri neler? Gözler Kuzey ışıklarında! Kuzey Işıkları Türkiye’den görülecek mi?

Güneş'te yaşanan devasa patlama sonrası gelen görüntüler heyecan yarattı. Bilim insanları, patlamanın neden olabileceği manyetik fırtınanın etkilerini yakından takip ediyor. Bu olayın ardından en çok merak edilen ise Kuzey Işıkları'nın Türkiye'den görülüp görülemeyeceği oldu.Peki, Kuzey Işıkları Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

ÜNEŞ'TE PATLAMA MI OLDU, NE ZAMAN OLDU?

Güneş'te bu hafta olağanüstü düzeyde aktivite gözlemlendi. AR4274 adlı aktif bölgede iki güçlü X sınıfı güneş patlaması meydana geldi: ilki 9 Kasım'da, ikincisi ise 10 Kasım sabahı gerçekleşti. Her iki patlamanın da Dünya yönüne plazma parçacıkları savurduğu bildirildi. Buna koronal kütle atımı (CME) adı veriliyor.

Güneş Sistemi'nin en şiddetli enerji salınımları arasında yer alan bu X sınıfı patlamalar, devasa miktarda plazma ve manyetik alanı uzaya fırlattı. Koronal Kütle Atımı (CME) adı verilen bu enerji yüklü kütlenin gezegenimize doğru hızla ilerlemesi, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından jeomanyetik fırtına uyarısı verilmesine neden oldu.