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Giriş Tarihi: 21.6.2022 15:00 Son Güncelleme: 21.6.2022 15:00

Güneşten Korunma Yolları – Güneşten Korunmak İçin Ne Yapılır, Ne Kullanılır?

Güneşten Korunma Yolları – Güneşten Korunmak İçin Ne Yapılır, Ne Kullanılır?

Soğuk kış günlerinin ardından, hepimizin iştahla beklediği yaz mevsimi nihayet geldi. Bu sıcak günlerde güneşin keyfini çıkarırken, cildimiz ve sağlığımız için güneşin zararlı ışınlarından da korunmak oldukça önemlidir. Özellikle denizde ve havuzda uzun süreli vakit geçirirken oluşabilecek güneş lekelerinin önüne nasıl geçileceği çoğu kişinin merak konusu. Peki, güneşten korunma yolları nelerdir? Güneş lekelerinden korunma yolları nelerdir? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Sıcacık bir havada, ışıldayan güneşin altında keyifle vakit geçirmeyi kim istemez ki? Bilhassa deniz kenarında ve havuzda, güneşli havalarda çoğu kişi uzun sürekli aktiviteler gerçekleştirmektedir. Bu esnada oluşabilecek güneş lekeleri oldukça can sıkıcı olmaktadır. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için 'Güneşten korunmak için ne yapılır?, Denizde güneşten korunmak için ne yapmalı?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte detaylar...

Güneşten Korunmanın Yolları Nelerdir?

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber milyonlarca kişi güneş altında vakit geçirmeye, aktiviteler yapmaya başladı. Özellikle güneşin dik açıda geldiği saatlerde korumasız şekilde vakit geçirmek, ciltte oluşabilecek güneş lekelerine ve tahribatlara neden olabilmektedir. Uzun süreli korumasız şekilde güneş ışınlarına maruz kalmak ciltte lekelere ve kırışıklıklara sebep olduğu bilinirken, aynı zamanda güneşin zararlı UV ışınları başta cilt kanseri olmak üzere bir takım deri hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Bu konuyu özellikle çok açık tenli ve hassas cilt yapısına sahip kişilerin ekstra dikkate alması gereklidir. Güneşten ve güneş lekelerinden korunmak için bazı yöntemler mevcuttur. Bu yönetimleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

  • Güneşe 11:00-15:00 saatleri arasında mümkün olduğunca az çıkılması gerekir.
  • Açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmelidir.
  • Güneşe çıkılacağı vakit parfüm, deodorant gibi ürünler direkt cilt üzerine uygulanmamalıdır.
  • Meksika tarzı geniş şapkalar kullanılmalıdır.
  • Güneş koruma faktörü özelliğine sahip kremler güneşe çıkmadan en az 10 dakika önce cilde sürülmelidir.
  • Güneş altındayken alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır, alkol vücudun çalışma sistemini aksatacağı için vücudun güneş çarpması ve güneş yanıklarına karşı direnci azalacaktır.
  • Gözleri ve göz çevresini korumak için mutlaka kaliteli güneş gözlükleri tercih edilmelidir.

Denizde Güneşten Ve Güneş Lekelerinden Korunmanın Yolları Nelerdir?

Deniz kenarında vakit geçirmek ve yüzmek, çoğu kişinin yapmaktan hayli zevk aldığı aktivitelerden birisidir. Yüzmek, bronzlaşmak ve sahilde çeşitli faaliyetler yapmak oldukça keyiflidir fakat bu esnada güneşten korunmak, kişilerin sağlığı için oldukça ehemmiyetlidir. Denizde güneşten korunmak için yapılması gereken bir takım yöntemler mevcuttur, bu yöntemleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

  • Denize girmeden önce mutlaka suya dayanıklı güneş koruyucu faktör içerikli kremler kullanılmalıdır.
  • Özellikle yüz, kol ve omuz bölgesine güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır.
  • Mümkün olduğunca 11:00-15:00 saatleri arasında yüzme süresi kısa tutulmalıdır.
  • Bronzlaşmak isteyenler ilk günler en az 50 faktörlü güneş koruyucu losyonlar kullanmalı, akabindeki günlerde güneş yağı tarzı ürünlere geçiş yapmalıdır.
  • 11:00-15:00 saatleri arasında mutlaka şapka takılmalı, şezlonglarda şemsiye kullanılmalıdır.
  • Kesinlikle kola, zeytinyağı, bebe yağı benzeri ürünleri güneş altında kalacak cilde sürülmemelidir.

Güneş lekelerinin oluşumunu engellemek için dikkat edilmesi gereken bir takım yöntemler ise şöyledir;

  • Mutlaka yüz için üretilmiş en az 50 faktörlü güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır.
  • Cildin açıkta kalacak yerlerine güneş koruyucu losyonlar kullanılmalıdır.
  • Güneşe çıkmadan evvel peeling, epilasyon ve kese gibi işlemlerden uzak durulmalıdır.
  • Mümkün olduğunca şapka takılmalıdır.

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Güneşten Korunma Yolları – Güneşten Korunmak İçin Ne Yapılır, Ne Kullanılır?
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