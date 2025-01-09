Güney Azerbaycan’da İranlı yetkililere tepki: Türkiye ve Azerbaycan liderlerine destek mesajları

Güney Azerbaycan'da, İran'ın dini liderinin Erdebil Vilayetindeki temsilcisi ve Erdebil imamı Seyyid Hasan Amuli'nin Azerbaycan ve Türkiye liderlerine yönelik hakaret içeren açıklamaları, geniş çaplı tepkilere neden oldu. Aktivistler, bu açıklamalara karşı tepkilerini Tebriz sokaklarında gerçekleştirdikleri bir protestoyla dile getirdi.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE LİDERLERİNE DESTEK MESAJLARI

Azad İran Telegram kanalının bildirdiğine göre, Tebriz'de çeşitli noktalardaki duvarlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev fotoğrafları asıldı. Fotoğrafların altına ise "Şam'ın fatihi Erdoğan çok yaşa ve Karabağ'ın kahramanı Cumhurbaşkanı Aliyev çok yaşa!" şeklinde ifadeler yazıldı. Bu eylem, hem Seyyid Hasan Amuli'nin açıklamalarına bir tepki hem de Türkiye ve Azerbaycan'a olan desteklerini ifade etme amacı taşıdı.

TEPKİNİN ARKA PLANI

Geçtiğimiz yıl, 19 Aralık 2024'te, Seyyid Hasan Amuli'nin de katıldığı ve İran Radyo Televizyon Kurumu'nun "Haber Şebekesi" kanalında yayınlanan bir programda, Azerbaycan Devleti ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içerikli ifadelerin kullanıldığı belirtiliyor. Bu açıklamalar, Güney Azerbaycan Türkleri arasında büyük bir rahatsızlık yaratmıştı.

GÜNEY AZERBAYCAN MİLLİ HAREKETİ'NİN ETKİNLİĞİ

Güney Azerbaycan Milli Hareketi aktivistleri, Tebriz'deki bu protestoyu organize ederek İran hükümetine güçlü bir mesaj verdi. Aktivistler, Seyyid Hasan Amuli ve destekçilerinin söylemlerine tepki göstermenin yanı sıra, Azerbaycan ve Türkiye'nin Güney Azerbaycan Türkleri için taşıdığı önemi vurguladı.

ETNİK VE SİYASİ GERİLİMLER DERİNLEŞİYOR

İran'da, özellikle Türk nüfusun yoğun olduğu Güney Azerbaycan bölgesinde, Azerbaycan ve Türkiye'ye olan bağlılık sıklıkla İran hükümetinin tepkisini çekiyor. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden bu yana bölgede Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik sempati daha da güçlenirken, İran'ın bu durum karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Güney Azerbaycan'daki bu eylem, İran'daki etnik gerilimlerin derinleştiğini ve bölge halkının Azerbaycan ile olan kültürel ve tarihi bağlarını daha güçlü bir şekilde sahiplendiğini bir kez daha gösteriyor. İran hükümetinin bu tepkilere nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.