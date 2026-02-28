Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinin Belediye Başkanı Erol Karabacak, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkan Karabacak'tan uzun süre haber alamayan belediye personelinin durumdan şüphelenerek evine gitmesi üzerine acı tablo ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karabacak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Geçtiğimiz yaz ayında kalp krizi geçirdiği ve anjiyo olduğu öğrenilen Karabacak'ın ani vefatı, başta Güney beldesi olmak üzere tüm ilçede derin üzüntüye neden oldu.

BELDE STATÜSÜ MÜCADELESİNİN ARDINDAN BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Güney beldesi, 2012 yılında 6360 sayılı Kanun kapsamında nüfusunun 2 binin altına düşmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülmüştü. Bu süreçte Güneyliler, komşu Çalışlar köyü ile referandum yöntemiyle birleşmişti. Ancak belde statüsünün yeniden kazanılması için uzun yıllar süren hukuk mücadelesi verildi. Yapılan itirazlar sonucunda, Danıştay'ın 23 Aralık 2020 tarihli kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Güney, 2021 yılında yeniden belde statüsüne kavuştu. Tarihi kayıtlarda 1928 yılında "Güneği" adıyla geçen yerleşim yeri, 1976 yılında belde olmuş, 2012'de köye dönüştürülmüş, verilen mücadelenin ardından yeniden belediye statüsünü kazanmıştı.

YÜZDE 63,4 OYLA GÖREVE GELMİŞTİ

6 Haziran 2021 tarihinde Türkiye genelinde bir beldede belediye başkanlığı, 753 köy ve mahallede muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri gerçekleştirilmişti. Güney beldesinde yapılan seçimde AK Parti adayı Erol Karabacak, yüzde 63,4 oy oranı ve 875 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçilmişti. Karabacak, özellikle beldenin yeniden belediye kimliği kazanmasının ardından üstlendiği görevle, Güney'in yeniden yapılanma ve hizmet sürecine öncülük eden isim olmuştu.

GÜNEY BELDESİ YASTA

Görev süresi boyunca beldenin altyapı ve kurumsal yapılanma çalışmalarına ağırlık veren Başkan Karabacak'ın vefatı, Güney'de büyük bir boşluk oluşturdu. Belde halkı, yeniden kazanılan belediye statüsünün ardından ilk başkan olarak görev yapan Karabacak'ı "mücadele sürecinin sembol ismi" olarak anıyor.