Güneydoğu dağlarında halay zamanı

Hakkâri'nin Şemdinli ve Siirt'in Eruh ilçesinde 1984 yılındaki terör saldırılarının ardından bölgede başlayan terör nedeniyle büyük acılar yaşandı. İnsanlar güvenlik gerekçesiyle uzun yıllar yaşadıkları topraklarda dağlara, ovalara gidemedi. PKK'nın 'girilemez' dediği İran-Irak sınırında yer alan Hakkâri'deki İki Yaka Dağları Sat Cilo bölgesi terörden arındırıldıktan sonra 'Milli Park' ilan edildi. Bölge doğaseverlerin ve bölge insanının akına uğruyor. Tunceli'de, yıllar sonra 3 bin rakımda bulunan doğa harikası krater gölüne gezi düzenlendi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dağlara çıkan vatandaşlar, eski yerleşim yerinde kamp kurdu. Bir dönem girişlerin yasak olduğu Bal Ormanları'nda doğa yürüyüşü yapıldı. Irak sınırında yer alan alan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 2 bin 230 rakımlı Tanin Dağları'nda çevre illerinden de gelenlerin katıldığı doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.