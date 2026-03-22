Güneydoğu yağışa doydu: Barajlar doldu, su tahliyesi başladı

Güneydoğu yağmur ve kar nedeniyle bu yıl yağışa doydu. Son yılların en bereketli yıllarını yaşayan Diyarbakır'da yüksek kesimlerde kar, şehir merkezinde ise kuvvetli olan kuvvetli yağışlar, baraj havzalarındaki su miktarında ani artışa yol açtı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapaklarının açılarak su tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Diğer barajlarda da su seviyesine göre benzer işlemlerin yapılabileceği belirtilirken, tahliye süresince can ve mal kaybı yaşanmaması için nehir yatağı çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Tahliye işlemleri sırasında nehir yatağındaki su seviyesinde ani yükselmeler beklendiği vurgulanırken, açıklamada şu uyarılara yer verildi: "Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Baraj havzalarına düşen yağışın şiddetine göre tahliye işlemlerinin zaruri hallerde devam edeceği belirtilen duyurunun devamında şu ifadeler kullanıldı: "Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara ulaşan su miktarında artış yaşanabilmekte, bu nedenle zaruri hallerde kontrollü tahliye (su bırakma) işlemleri yapılabilmektedir. İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyesinin durumuna göre, gerekli görülmesi hâlinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir."