Güneydoğu’nun sağlık üssü: “Diyarbakır”! 22 hastanede günde 40 bin kişiye sağlık hizmeti

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde vatandaşların konforlu ve modern bir ortamda kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabileceği 16 sağlık kuruluşu hizmete girdi. Aralarında 1000 yataklı şehir hastanesinin de bulunduğu 16 sağlık kuruluşunun ise yapımı sürerken, 7 sağlık kuruluşunun projelendirilme çalışması sürüyor. 17 sağlık kuruluşu ise ihale aşamasında. 2025 yatırım programına ise şimdiye kadar 7 sağlık kuruluşu alındı. Diyarbakır'daki kamu hastaneleri, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgedeki iller, hatta Irak, İran, Suriye'den gelen hastalara da sağlık hizmeti veriyor. Yapımı süren sağlık kuruluşları tamamlandıkça vatandaşların hizmetine sokuluyor.

EN BÜYÜĞÜ ŞEHİR HASTANESİ

Yapımı devam eden sağlık yatırımlarının en büyüğü ise Diyarbakır Şehir Hastanesi. 260 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilen ve depreme dayanıklı olması için 802 deprem izolatörü kullanılan bin yataklı Şehir Hastanesi'nde günde 10 bin hastaya sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bölgeden Diyarbakır'a gelen hasta yükünü oldukça hafifletecek olan Şehir Hastanesi, bin 400 yatağa çıkabilecek kapasitede olacak.