Güneydoğu’nun sağlık üssü: “Diyarbakır”! 22 hastanede günde 40 bin kişiye sağlık hizmeti

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde vatandaşların konforlu ve modern bir ortamda kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabileceği 16 sağlık kuruluşu hizmete girdi. Aralarında 1000 yataklı şehir hastanesinin de bulunduğu 16 sağlık kuruluşunun ise yapımı sürerken, 7 sağlık kuruluşunun projelendirilme çalışması sürüyor. 17 sağlık kuruluşu ise ihale aşamasında. 2025 yatırım programına ise şimdiye kadar 7 sağlık kuruluşu alındı. Diyarbakır'daki kamu hastaneleri, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgedeki iller, hatta Irak, İran, Suriye'den gelen hastalara da sağlık hizmeti veriyor. Yapımı süren sağlık kuruluşları tamamlandıkça vatandaşların hizmetine sokuluyor.
EN BÜYÜĞÜ ŞEHİR HASTANESİ
Yapımı devam eden sağlık yatırımlarının en büyüğü ise Diyarbakır Şehir Hastanesi. 260 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilen ve depreme dayanıklı olması için 802 deprem izolatörü kullanılan bin yataklı Şehir Hastanesi'nde günde 10 bin hastaya sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bölgeden Diyarbakır'a gelen hasta yükünü oldukça hafifletecek olan Şehir Hastanesi, bin 400 yatağa çıkabilecek kapasitede olacak.
GELECEK YIL HASTA KABULÜNE BAŞLAYACAK
250 poliklinik, 38 ameliyathane, 316 yoğun bakım yatağı, 42 diyalizi yatağı, tek kişilik doğum odaları, anne oteli, refakatçi oteli, kemoterapi, radyoterapi ünitesi, yanık ve inme merkezi gibi ileri tıp ve teknolojinin gerektirdiği her türlü birimlerle hizmet verecek olan Şehir Hastanesinin 2026 da hasta kabul işlemlerine başlaması hedefleniyor. Tüm odaları tek kişilik olarak dizayn edilecek Şehir Hastanesinde yaklaşık 6-7 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Şehir hastanesiyle, hastalara konforlu ve modern ortamda daha rahat sağlık hizmeti verilebilecek.
2'İNCİ ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Diyarbakır'daki Şehir hastanesi henüz tamamlanmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 11 Ocak'ta kente düzenlediği ziyarette Diyarbakırlılara bin 400 yataklı ikinci şehir hastanesinin de yapılacağı müjdesini vermişti. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise bir süre önce yaptığı açıklamada kentin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla ikinci bir şehir hastanesi için çalışmaların başladığını belirterek, yer seçimini tamamlayacaklarını, hastane projesinin bu yıl içinde hazırlanacağını ve 2026 yatırım programına alınacağını açıkladı.
YAPIMI TAMAMLANAN SAĞLIK KURULUŞLARI
Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yapımı tamamlanarak vatandaşa hizmet vermeye başlayan sağlık kuruluşları: "50 yataklı Çermik Devlet Hastanesi yeni hizmet binası, Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, Ergani 20 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu barındıran Sağlık Kompleksi, Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Ergani Ahmetli 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Çermik İlçesi Şeyhandede 2 Hekimlik, Lojmanlı Aile Sağlığı Merkezi, Dicle Kocalan 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Ergani Kesentaş 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kulp Zeyrek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Ergani İncehıdır 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Bismil 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Bismil İlçesi Yukarısalat 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2 Hekimlik lojmanlı Aile Sağlığı Merkezi, Kamu özel katkı ve destekleriyle yapılan 34 Nolu ve 35 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları."
YAPIMI DEVAM EDEN SAĞLIK KURULUŞLARI
"Kayapınar 1000 yataklı Şehir Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ana bina) 4 bin metrekare büyüklüğünde olacak ek hizmet binası, Gazi Yaşargil EAH Ek Hizmet Binamızda yapımı devam eden 2 bin metrekare büyüklüğündeki ek hizmet binası, 60 yataklı Dicle devlet hastanesi yeni hizmet binası, 35 yataklı Hani Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası, 25 yataklı Eğil Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası, Bismil ilçesi 20 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Silvan ilçesi 20 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası, Bünyesinde; İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi barındıran Yenişehir Sağlık Kompleksi, Çüngüş Yeniköy 112 Acil Sağlık İstasyonu, 3 Hekimlik Lojmanlı Aile Sağlığı Merkezi, Sur Çarıklı 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Kayapınar Memur-Sen 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Çınar Ovabağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Ergani Selman Acil Sağlık İstasyonu, 4 Hekimlik Lojmanlı Aile Sağlığı Merkezi, Dicle Döver 112 Acil Sağlık İstasyonu, 4 Hekimlik Lojmanlı Aile Sağlığı Merkezi."
PROJESİ DEVAM EDEN SAĞLIK KURULUŞLARI
Kentte projelendirme aşamasında olan Sağlık Kuruluşları şunlar:
"Kayapınar L1 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı, Bismil Ambar 1 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Hazro Hürriyet 1 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, KayapınarPeyas Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Eğil Sarıcak 4 Hekimlik Aile Sağlığı merkezi, Sur Doğanlı 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Sur Küçükakören 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi"
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 10 İL'E HİZMET VERECEK
Diyarbakır Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı, bölgedeki 10 il'e hizmet verecek. Mevcut alanı 3528 metre kare olan Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı yeni binası 4.800 metrekare olarak planlandı. Binada mevcut hizmetlere ek olarak; HPV laboratuvarı, SMA laboratuvarı, HIV doğrulama laboratuvarı, biyosidal laboratuvarı ve KBRN laboratuvarı olarak planlandı.