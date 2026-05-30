Güneydoğu’ya ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 30.05.2026

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İnanç turizminin kalbi Balıklıgöl, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe ve Karahantepe'de müzeler ve tarihi ilçelerde yoğunluk yaşanırken, hareketliliğin bayram boyunca artarak devam etmesi bekleniyor. Bölgedeki sıcak havaya rağmen alanı dolduran turistler, manevi atmosferiyle bilinen Balıklıgöl ve çevresinde uzun süre vakit geçirdi. Tarihi alanı gezen misafirler, kutsal kabul edilen balıklara yem atarak dua ettiler. Yerli ve yabancı turistlerin turizm rotası sadece Balıklıgöl ile sınırlı kalmadı. Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe Karahantepe başta olmak üzere, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni de ziyaret etti. Güneydoğu Anadolu'nun gözde turizm merkezlerinden Sakinşehir Halfeti girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

#ŞANLIURFA #GÜNEYDOĞU ANADOLU #GÖBEKLİTEPE

