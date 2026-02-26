Güngören’de bir çocuk hurdacıların kapağını çaldığı rögara düştü

Olay, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesinde bir sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Tuğrul T. okula gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun rögarın üstünde bulunan tahta kapağının camlı bölümüne basıp düştüğü ortaya çıktı.

HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

Yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Halat yardımıyla yaralı çocuk düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan ve başından yaralandığı öğrenilen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'HURDACILAR RÖGAR KAPAĞINI ÇALMIŞ' RÖGARA KAPI KONULMUŞ

Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri olayın olduğu kuyunun etrafına güvenlik şeridi çekerken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıkları rögarın hemen yakınındaki binanın yıkım çalışması yapılacağı sıralarda hurdacıların rögar kapağını satmak amacıyla söküp çaldıkları rögar ağzına ise binadan sökülen kapının konulduğu üzerine çocuğun basması ile kırılıp düştüğü kaydedildi.