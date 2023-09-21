Günlerdir aranıyordu sulama kanalında ölü bulundu! Son ses kaydı yürek yaktı: Babamı hiç öpemedim...





Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kanal kenarında bulunan cep telefonu incelemesinde Fevzettin Ay'ın ölmeden önce kayıt yaptığını tespit etti. Ay'ın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik isteyerek "Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allah'a şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil" dediği belirlendi. Fevzettin Ay'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.