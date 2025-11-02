Günlük burç yorumları 2 Kasım 2025: Yapay zekaya göre bugün burçları neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 2 KASIM 2025

♈ Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık yüzünden küçük gerginlikler yaşayabilirsin. İletişimde acele etme, özellikle iş ortamında sözlerine dikkat et. Akşam saatlerinde kısa bir yürüyüş ya da kahve molası iyi gelebilir.

♉ Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Finansal konularda hareketli bir gün. Harcamalarını gözden geçirmen gerekebilir. Bir arkadaşından duyacağın fikir, ileride işe dönüşebilir. Kalbinde ise eski bir konuyu tamamen kapatma zamanı.

♊ İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Zihnin çok aktif; yeni projeler ya da fikirlerle dolusun. Ancak aynı anda her işe atlama eğilimin olabilir. Öncelik sırasına dikkat et. Aşk hayatında sürpriz bir mesaj veya karşılaşma söz konusu.

♋ Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusal olarak biraz dalgalı bir gündesin. Geçmişle ilgili bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bugün sakin kalmak, kırgınlıkları büyütmemek önemli. Akşam aileyle vakit geçirmek huzur verecek.

♌ Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Sosyal bir gün seni bekliyor. Yeni tanışmalar ya da grup etkinlikleri ön planda olabilir. Parlama vaktin! Ancak fazla gururlu davranmamaya dikkat et. Kalp konularında sürpriz gelişmeler olabilir.