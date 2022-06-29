Günlük Su İhtiyacı Ne Kadar, Kaç Litre? Günde Ne Kadar Su İçilmeli, Günlük Su İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?

Canlıların ihtiyaç duyduğu su bileşenini günlük 2,5 litre olarak tüketmeleri önerilmektedir. İnsan vücudu suya ihtiyaç duymaktadır. Su atık maddelerin vücuttan dışarı atar, hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddeleri hücreye taşımaya ve kan dolaşımını sağlamaya yardımcı olan bir besindir. Suyun insan vücuduna faydaları saymakla bitmez. Suyun faydaları arasında yeterli olarak tüketildiği takdirde stresi, yorgunluğu azaltır, vücut ısısını düzenler, kilo vermeye yardımcı olur ve daha birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca su bileşeni kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerini ve ödem atmayı da gidermeye yardımcı olmaktadır. Su hakkında vatandaşlar bir yetişkinin, bir çocuğun ne kadar su tüketebilmesi gerektiğini, nasıl hesaplanabildiği gibi soruları sıkça sormaktadırlar. Günlük su ihtiyacı hesaplama merak edilen bu soruya değineceğiz. Günde ne kadar su alınmalı? İşte detaylar.

GÜNLÜK SU İHTİYACI HESAPLAMA

Her canlı suya ihtiyaç duymaktadır. İnsan vücudu için su ihtiyacı hesaplamak isteyen kişiler için şöyle diyebiliriz; şu anda olmuş olduğunuz güncel kilonuz ile 33 gramı çarpınız. Bu şekilde gün içerisin kaç litre su tüketmeniz gerektiğiniz öğrenebilmenizi sağlamaktadır. Bu şekilde yaparak" Kilo x 0,033 = Günlük Su İhtiyacı" çıkan sonucu öğrenmiş olursunuz.

GÜNDE NE KADAR SU ALINMALI?

Vücudumuz için su almak oldukça büyük önem taşımaktadır. Birçok faydası bulunan su içmek canlıların teme kaynağıdır. Sağlıklı bir Kadın'ın vücudunun %55'i sudan oluşur, sağlıklı bir erkeğin vücudunun %60'ı sudan oluşmaktadır. Bu yönden her canlı suya ihtiyaç duyar. Yetişkin bir insanın günde en az 8 bardak su alması gerekmektedir.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ

Su, dünya üzerinde bol miktarda bulunan ve hayat için vazgeçilmez olan bir bileşendir. Kokusuz ve tatsız bir kimyasal bileşik olarak bilinen insan vücudu için gerekli olan bir sıvıdır. İnsanlar günlük olarak su ihtiyacını karşılaması gerekmektedir.

Günde 8-9 bardak veya 2-2,5 litre su tüketmek vücudun su ihtiyacını karşılamaya yeterli olmaktadır. Su içme alışkanlığı olmayan kişiler için dilimlenmiş meyve dilimleri veya havuz, kereviz gibi sebzeler ile suyu tatlandırarak tüketebilirsiniz. Ayrıca çay, kahve gibi içecekler vücuttan su atımını artırdığı için suyun yerine konmaması gerekiyor. Vücut için geçerli olan su tüketimini yerine getirdiğiniz takdirde dışarıdan gelen enfeksiyonlara, kabızlığa vb. durumlara iyi gelmektedir. Arıca cilt ve saç bakımı içinde su tüketmek iyi gelen sıvılardandır.

GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇİLMELİ?

İnsan vücudunun yarısı sudan oluşmaktadır. Bu sebeple vücut suya ihtiyaç duymaktadır. Su olarak bilinen bu tatsız ve kokusuz bileşen dünyada katı, sıvı ve gaz şeklinde bulunmaktadır. Suyun insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar arasında; Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasını, hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddeleri hücreye taşımayı, hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan katı maddelerin çözülmesini ve kan dolaşımını sağlamaya yardımcı olan bileşendir. İnsan vücudu günlük olarak 2 ve 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Ayrıca yetişkin bir insanın günde en az 8 bardak su içmesi gerekmektedir.