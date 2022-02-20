Günlükteki işkence

Hatay’da, 5 yıl önce evde iple asılı bulunan Medine Kara’nın günlüğünden, eşinden gördüğü işkence ve şiddet çıktı. Ailesi, Medine’yi eşinin öldürüp intihar süsü verdiğini öne sürüyor
Adana'dan, Hatay'ın Dörtyol ilçesine gelin giden Medine Kara (37), 5 yıl önce, evinde iple asılı halde ölü bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan Medine'nin ailesi, genç kadının bir yıllık eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
'BASİT YARALAMA'DAN 3 YIL HAPIS
Olay yerinde hazırlanan raporla, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirleyen Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Hakkında "Eşe karşı basit yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ahmet Kara, 27 Nisan'da hâkim karşısına çıkacak. Olaydan sonra kardeşinin eşyalarını toplamaya giden Nuray Değirmenci, Medine Kara'nın günlüğünü de buldu.
'BIÇAK İZLERİNİ UNUTMAM'
Talihsiz kadın günlüğünde, eşi Ahmet Kara'dan gördüğü şiddeti, "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben 'Ayrılalım' dediğimde, 'Aileni öldürürüm, seni öldürürüm' dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. 'Evden çıkmayayım' diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini, ömrümün sonuna kadar unutmam" diye yazdı.
'GELİNLİKLE VERDİK, KEFENLE ALDIK'
Kardeşinin, eşi tarafından öldürüp intihar süsü verildiğini öne süren 50 yaşındaki Nuray Değirmenci, "Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken, kardeşim acısını yazmış. Cep telefonunda şiddet içeren mesajlar attığı da kriminal incelemesi sonucu ortaya çıktı. Savcılığa verdiğimiz günlük ile cep telefonundaki işkence mesajları her şeyi ortaya koyuyor. Kardeşimin mezarının açılmasını istiyorum. O zaman her şey ortaya çıkacak. Bir insan eşinin cenazesine katılmaz mı? Kardeşimizi gelinlikle verdik, kefenle aldık. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.