Günsel’e Tataristan Cumhuriyeti ‘Devlet nişanı’ takdim edildi

Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı, Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kültür Konseyi Üyesi ve Cumhurbaşkanı danışmanı, Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna tarafından takdim edildi. Rakipovna, "Ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs arasında kültür sanat, eğitim, turizm ve sağlık alanlarında iş birlikleri geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle, Tataristan Cumhuriyeti'nin arması ve bayrağının renklerini taşıyan Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e takdim etmekten dolayı onur duyuyoruz" dedi.

Dr. Suat Günsel, daha önce de aralarında Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Gagavuzya, Moldova, Kırım, Udmurtya Cumhuriyeti gibi ülkeler ve TÜRKSOY, İslâm Konferansı Teşkilâtı, Oxford Europe Business Assembly, Uluslararası Sokrates Komitesi, Forbes gibi kurumlar tarafından pek çok devlet nişanı, uluslararası ödül ve fahri doktora unvanlarına değer görülmüştü.