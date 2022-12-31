Haberler Yaşam Haberleri Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 22:24 Son Güncelleme: 31.12.2022 22:25

Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A- 5 Ekim 1582
B- 15 Ekim 1582 (CEVAP)
C- 5 Kasım 1582
D- 15 Kasım 1582


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