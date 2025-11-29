Haberler Yaşam Haberleri GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 29 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fisktür
Giriş Tarihi: 29.11.2025 21:51

Futbol heyecanı 29 Kasım Cumartesi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’den Avrupa’ya kadar birçok ligde kritik maçlar bugün sahne alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, ne zaman, saa kaçta? İşte Süper Lig’den Premier Lig’e, Serie A’dan La Liga’ya günün öne çıkan tüm maçları ve yayın bilgileri...

Futbolseverler 29 Kasım Cumartesi gününü ekran başında geçirecek. Türkiye ve Avrupa liglerinde yoğun bir maç programı bulunuyor. Süper Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da kritik karşılaşmalar bugün oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı…

TRENDYOL SÜPER LİG

Saat 14:30 - Ç.Rizespor vs Kayserispor (Bein Sports 1)
Saat 17:00 - Gaziantep FK vs Eyüpspor (Bein Sports 1)
Saat 20:00 - Kasımpaşa vs Rams Başakşehir (Bein Sports 2)
Saat 20:00 - Trabzonspor vs Konyaspor (Bein Sports 1)

ALMANYA BUNDESLIGA

Saat 17:30 - Bayern Münih vs St.Pauli (S Sport Plus)
Saat 17:30 - Werder Bremen vs Köln (S Sport Plus)
Saat 17:30 - Hoffenheim vs Augsburg (S Sport Plus)
Saat 17:30 - Union Berlin vs Heidenheim (S Sport Plus)
Saat 20:30 - Bayer Leverkusen vs B.Dortmund (S Sport Plus)

İSPANYA LA LIGA

Saat 16:00 - Mallorca vs Osasuna (S Sport, S Sport Plus)
Saat 18:15 - Barcelona vs Alaves (S Sport, S Sport Plus)
Saat 20:30 - Levante vs Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
Saat 23:00 - Atletico Madrid vs Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

İTALYA SERIE A

Saat 17:00 - Genoa vs Verona (S Sport Plus)
Saat 17:00 - Parma vs Udinese (S Sport 2, S Sport Plus)
Saat 20:00 - Juventus vs Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus)
Saat 22:45 - Milan vs Lazio (S Sport 2, S Sport Plus)

İNGİLTERE PREMIER LİG

Saat 18:00 - Brentford vs Burnley (Bein Sports beIN Connect)
Saat 18:00 - Manchester City vs Leeds United (Bein Sports 3)
Saat 18:00 - Sunderland vs Bournemouth (Bein Sports Max 2)
Saat 20:30 - Everton vs Newcastle (Bein Sports 3)
Saat 23:00 - Tottenham vs Fulham (Bein Sports 3)

PORTEKİZ LIGA NOS

Saat 21:00 - Nacional vs Benfica (S Sport Plus)

ALMANYA BUNDESLIGA 2

Saat 15:00 - Braunschweig vs Kaiserslautern (Tivibu Spor)
Saat 15:00 - Greuther Fürth vs Bochum (Tivibu Spor)
Saat 15:00 - Holstein Kiel vs Hertha Berlin (Tivibu Spor, S Sport Plus)
Saat 22:30 - Magdeburg vs Nürnberg (Tivibu Spor)

FRANSA LIGUE 1

Saat 19:00 - Monaco vs PSG (Bein Sports 5)
Saat 21:00 - Paris FC vs Auxerre (Bein Sports 5)
Saat 23:05 - Marsilya vs Toulouse (Bein Sports 5)

SUUDİ ARABİSTAN ŞAMPİYONLAR KUPASI

Saat 20:30 - Al Ittihad vs Al Shabab (S Sport Plus)

BREZİLYA SERIE A

Saat 22:00 - Vitoria vs Mirassol (Spor Smart, Smart Spor HD)

