Haberler Yaşam Haberleri GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 4 KASIM 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
4 Kasım Salı, futbolseverler için adeta bir şölen sunuyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor ve sahne Avrupa'nın devlerine kalıyor. Özellikle Liverpool - Real Madrid ve PSG - Bayern Münih gibi dev kapışmaların yaşanacağı günde, futbola doymak isteyenler ekran başına kilitlenecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar programı:

Futbol takviminin en yoğun günlerinden biri olan 4 Kasım 2025 Salı, Avrupa'dan Asya'ya, kupalardan liglere kadar birçok önemli mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Türk futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi fikstüründe, akşam seansında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. İşte, günün maçları:

4 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: DEVLER SAHADA!

4 Kasım 2025, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek, birbirinden kritik maçlara sahne oluyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev kapışmalar günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. İşte bugünün futbol fikstürü, saatleri ve yayınlanacağı kanallar:

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Slavia Prag - Arsenal

20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt

23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven

23:00 Liverpool - Real Madrid

23:00 Juventus - Sporting CP

23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

23:00 PSG - Bayern Münih

23:00 Bodo/Glimt - Monaco

23:00 Tottenham - Kopenhag

Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor ekranlarından naklen takip edilecek.

