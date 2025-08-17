Gurbetçi aile kaza yaptı! Sürücünün eşi ve annesi öldü! 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolunun 19. kilometresinde Ortaköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Şakir Karağandere (60) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Sultan Karağandere (109) ile eşi Döne Karağandere (49) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şakir Karağandere ile çocukları Sema (14) ve 8 Murat Karağandere (8) ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.