Gurbetçi aile kaza yaptı! Sürücünün eşi ve annesi öldü! 3 yaralı

Giriş Tarihi: 17.8.2025 22:55 Son Güncelleme: 17.8.2025 23:00

Aksaray’da gurbetçi ailenin otomobili kaza yaptı. Kazada sürücünün eşi ve annesi ölürken, kendisi ve 2 çocuğu da yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolunun 19. kilometresinde Ortaköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Şakir Karağandere (60) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Sultan Karağandere (109) ile eşi Döne Karağandere (49) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şakir Karağandere ile çocukları Sema (14) ve 8 Murat Karağandere (8) ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

