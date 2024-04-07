Gurbetçilerden anlamlı hareket

Zonguldak Devrek'te Şengül Geldi, 8 yıldır yurtdışındaki gurbetçilerle birlikte her bayramda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve çocuklarına da bayramlık alarak bayram sevinci yaşatıyor. Müfettişler köyünde iki dönem muhtarlık yapan Geldi, yaklaşık 8 yıl önce ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesini büyüttü. Yurtdışındaki gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'deki hayırseverlerin de katkı sağladığı projede geçen yıl 150 çocuk bayram sevinci yaşadı. Bu yıl projede bayramlık alınan çocukların sayısı 200'e ulaşacak.