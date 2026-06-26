Gurbetçileri dolandıran Türk Tayland’da yakalandı

enizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce kendisini iş insanı olarak tanıtarak, 'dijital finans' şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kâr vaadiyle yatırımcılardan para toplamaya başladı. İddiaya göre Sezer, Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden kâr payı vaadiyle para topladı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, Ertuğrul Sezer ve onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Vurgunun boyutunun 200 milyon Euroyu aştığı belirlenirken 4 Ekim'de gözaltına alınan Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark tutuklandı. Yurtdışına kaçtıkları belirlenen Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tüm dünyada aranan Dinler ve Pala Tayland'da yakalandı.

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