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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Gurbetçileri dolandıran Türk Tayland’da yakalandı

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Gurbetçileri dolandıran Türk Tayland’da yakalandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce kendisini iş insanı olarak tanıtarak, 'dijital finans' şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kâr vaadiyle yatırımcılardan para toplamaya başladı. İddiaya göre Sezer, Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden kâr payı vaadiyle para topladı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, Ertuğrul Sezer ve onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Vurgunun boyutunun 200 milyon Euroyu aştığı belirlenirken 4 Ekim'de gözaltına alınan Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark tutuklandı. Yurtdışına kaçtıkları belirlenen Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tüm dünyada aranan Dinler ve Pala Tayland'da yakalandı.

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Gurbetçileri dolandıran Türk Tayland’da yakalandı
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